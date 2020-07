Cavalos soltos em via pública oferecem risco

De acordo com a Defesa Civil, os animais de grande porte foram encontrados em via pública entre os dias 20 e 22 de julho.

O primeiro caso foi registrado na Rua Guadalajara, no Jardim Santo Antonio. O equino foi encontrado pela Guarda Civil Municipal caído em um terreno baldio. “Os GCMs faziam ronda e localizaram o animal. Achamos que ele tinha sido envenenado, mas exames apontaram que não. Foi levado até a Soprac. Não sabemos se ele escapou ou soltaram propositalmente. Mas até agora não apareceu o dono dele. Não podemos deixar em via pública por colocar em risco pessoas e motoristas, além de comer lixo”, disse Adriano Udvari, coordenador da Defesa Civil.

Dos casos registrados, o mais triste ocorreu no dia 21. “O cavalo enroscou a pata no bueiro e quebrou o pé. Prestamos os primeiros socorros e levamos ele para o veterinário, mas precisou ser sacrificado. Esse foi localizado o proprietário e trata-se de um incidente”, falou Adriano.

Já no dia 22, três outros cavalos foram localizados. Um pela manhã na região central e outros dois a tarde no Jardim São Francisco. “O abandono de animais é crime. Em todos os casos, é feito um boletim de ocorrência por não saber a origem do animal. Registramos como suposto abandono”, pontuou o coordenador da Defesa Civil, informando que os quatro cavalos estão sob responsabilidade da Soprac, já que os donos não foram localizados. Essa era a situação até a terça terça-feira, 28. “Até agora os proprietários não foram encontrados. Gostaria de agradecer o munícipe Rodrigo Lopes por ajudar no transporte desses animais com sua carretinha particular até a sede da Soprac.

Segundo Adriano Udvari, quem flagrar o abandono de animal pode denunciar junto a GCM ou a Polícia Militar.

O prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, também foi ouvido sobre essa questão e se manifestou. “As pessoas precisam ter um pouco mais de respeito. Já não basta os cachorros que abandonam na rua, agora cavalo”, destacou, lembrando que a prefeitura continua em busca de uma solução para os animais abandonados que aumenta gradativamente.

Coruja

Nessa semana, uma coruja também foi resgatada pela Defesa Civil. Ela estava presa a uma linha com cerol entre árvores na área de mata no final da Avenida Armando Sestini, no Jardim dos Eucaliptos.

Após receber os primeiros socorros por parte de agentes da Defesa Civil, a ave foi encaminhada ao hospital veterinário de animais silvestre do Parque Anhanguera, em Perus, São Paulo.