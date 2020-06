Cate SP oferece 600 vagas de emprego com processo seletivo online

“A pandemia pelo coronavírus fez com que alguns setores que estão conseguindo manter a produção à distância, ampliassem a oferta de vagas. As oportunidades em home office eram bem raras no Cate e nos últimos dias temos observado esse expressivo crescimento, o que mostra um novo olhar do mercado para essa modalidade de trabalho”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

De acordo com a prefeitura, são 100 postos para telemarketing em home office e algumas das oportunidades exigem alguns dias dedicados de trabalho na empresa. A atividade é voltada aos setores imobiliário, vendas e de cursos, com salário de até R$ 1.100 ou por comissões.

Para pleitear a vaga, é necessário possuir o ensino médio completo. O processo da pré-seleção ocorrerá on-line pelo site www.bit.ly/catevagasdeemprego, onde o interessado deve preencher o currículo atualizado, enviando, preferencialmente, em arquivo PDF, até as 18h do dia 1º de junho.

Com informações do Portal G1