Castanha da saúde

Na medicina natural é usada no tratamento de anemia, além de retardar o envelhecimento. O consumo de uma castanha por dia garante a dose necessária de selênio de que o organismo precisa para preservar cada célula e eliminar as possíveis substâncias tóxicas. A pequena oleaginosa repõe a quantidade do nutriente necessária para dar combate ao envelhecimento celular, causado pela formação natural daquelas incansáveis moléculas que danificam as células, os radicais livres. Na ausência dele, tais enzimas ficam sem atividade e, então, deixam de combater os radicais e ainda desguarnecem as defesas do organismo.

Em todos os casos, recomenda-se a orientação de um especialista.