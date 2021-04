Casos de dor nas costas aumentam durante a pandemia

O ano de 2020 foi marcado por mudanças drásticas na rotina dos brasileiros. Com a adoção do home office por várias empresas e a restrição de diversas atividades que pudessem causar aglomeração, houve um aumento no número de pessoas com problemas ósseos e musculares. Segundo a ferramenta Google Trends, logo no início da quarentena, entre 22 e 28 de março de 2020, foi registrado um aumento de 38% nas buscas pelo termo “dor nas costas”.