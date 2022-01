Casos de Covid e gripe seguem em alta. Farmacêutico alertou autoridades

Acompanhando o cenário na região, nota-se o aumento da procura médica em cidades de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. O jornal Regional News encaminhou e-mail para a prefeitura dessas três cidades em busca de números e dados, mas infelizmente, nenhuma retornou com as informações.

As pessoas continuam confusas quanto à semelhança dos sintomas das doenças e muitos estão testando positivo para a Covid, quando achavam ser apenas gripe.

Pelas redes sociais, os municípios divulgam que a vacinação contra o coronavírus continua e a população deve se vacinar. Em algumas cidades, a vacina da gripe também voltou a ser ofertada a população.

Alerta

Com o número de casos voltando a subir, era necessário que as autoridades tomassem uma providência antes das festividades de fim de ano. Nada foi feito por muitos prefeitos e com a permissão para reuniões e aglomerações, o numero de pessoas contaminadas voltou a disparar ainda em 2021.

O farmacêutico Roberto Carlos, proprietário de uma farmácia de manipulação em Caieiras, tentou alertar para uma situação envolvendo a transmissão do vírus da Covid na cidade, mas se decepcionou com a falta de atenção das autoridades.

Ao jornal Regional News encaminhou a cópia de um e-mail enviado a Secretaria de Saúde, ao prefeito Lagoinha, ao presidente da Câmara, Fabricio Calandrini, vereador Wlademir Panelli e aos responsáveis pelo Colégio Senemby, envolvidos diretamente na situação descrita por ele. Para sua surpresa, nenhum dos envolvidos retornou a sua tentativa de alertar sobre o caso.

Confira na íntegra o e-mail encaminhado:

Venho através deste comunicado informar a secretária de saúde do município de Caieiras um fato que me preocupa.

Fato,

Em 17/12/2021, houve o evento de formatura do Colégio Senemby, no Centro Cultural.

Na data de 22/12/2021, a mãe de uma formanda, esteve na Biotratos Farmácia de Manipulação para realização do teste de detecção para Covid-19, apresentando sintomas característico da doença a partir do dia 19/12/2021, dois dias após o evento, evoluindo os sintomas de forma branda até a data da realização do teste. Infelizmente testou positivo para o antígeno, ou seja, positivo para Covid.

No dia posterior apresentou-se na Biotratos Farmácia de Manipulação, o marido desta mulher, que também esteve no mesmo evento, também testou positivo para o antígeno.

Segundo comentário do marido, os presentes estavam fazendo uso de mascará, janelas abertas e ventiladores ligados, mas o ambiente estava cheio.

Tomei como medida imediata avisar uma pessoa, que é parente da proprietária do Colégio Senemby, solicitando que a avisasse, a fim de informar os professores e as pessoas que estavam envolvidas neste evento, para ficarem atentos a qualquer alteração fisiológica, como febre, dor de garganta e outros sintomas já conhecido.

Como profissional na área da saúde e ético, me vejo na responsabilidade de informa-los da situação descrita.

Certos das medidas a serem tomadas por nossos profissionais competentes, me coloco a disposição em auxiliar da maneira que preferirem.

Atenciosamente.