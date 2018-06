Casamento Comunitário recebe inscrições até 30 de junho

Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento/casamento e o casal deve estar morando, no mínimo, há 2 anos juntos.

As inscrições devem ser feitas num dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade, localizados na Rua Padre Aquiles Silvestre, n.º 76, no Centro, e na Av. Armando Sestini, n.º 1031, no Jardim dos Eucaliptos (no CEU das Artes, ao lado do Ginásio de Esportes).

Os atendimentos são às sextas-feiras das 11 horas às 17 horas. Para mais informações, entre em contato com os Cras pelos telefones 4605-5116 (Centro) e 4442-1550 (Cras Norte).