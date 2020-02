Casamento Comunitário de Caieiras recebe inscrições

A Secretaria do Desenvolvimento Social que deu início ao cadastro informa que a inscrição pode ser feita até 12 de junho no Cras, Centro de Referência da Assistência Social, localizado na Rua Padre Aquiles Silvestre, nº 76, no centro, somente às quartas e sextas-feiras das 11 às 16h30.

O munícipe deve levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento/casamento e o Cartão Cidadão. O casal deve estar morando, no mínimo, há 2 anos juntos.

Quem não dispõe do Cartão Cidadão, pode fazê-lo através do aplicativo “Caieiras”, disponível na loja de Apps do seu celular, ou pessoalmente, na Secretaria de Comunicação Social, 3º andar do Paço Municipal – sala 9.