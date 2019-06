Casal obriga adolescente abortar filho de pai adotivo

Uma adolescente de 16 anos foi obrigada a abortar o filho por Cicero Romão Batista Ferreira de Lima, 42 anos, e Marli Caetano de Lima Silva, pais adotivos, após ficar grávida pelos abusos cometidos com ela pelo então responsável legal. O fato foi denunciado ao Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Tutelar da cidade passou a intervir a partir daí.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ela mantinha relação sexual com o homem desde janeiro de 2019 e acabou engravidando. A mãe quando descobriu ficou revoltada e, em um primeiro momento, a adolescente tentou dizer estar grávida do namorado, mas acabou admitindo que o marido dela era o pai da criança que esperava.

A mãe, com ajuda do parceiro, decidiu força-la a abortar. Então, adquiriu o medicamento para úlcera, com efeitos abortivos, e a fez tomar pela manhã de quarta-feira, 26. O remédio provocou uma grande hemorragia e além fazê-la passar mal, consequentemente, o aborto.

Após a denúncia, o Conselho Tutelar foi até ao imóvel do casal na Vila Rosina, mas não foram autorizados a entrar, além de ouvirem do casal que a menina não estava em casa. Mais na tarde, após insistência dos conselheiros, agora acompanhados da Guarda Civil Municipal, a entrada deles foi permitida e a adolescente foi encontrada escondida no interior da residência já debilitada e com nível de vitalidade baixo. Ela foi socorrida emergencialmente para o pronto-socorro de Caieiras quando a Polícia Civil teve ciência dos fatos e deu início à investigação.

Todos os envolvidos foram ouvidos ainda no PS. O casal admitiu a prática do relacionamento sexual que o pai tinha com a menina, embora ele alega ter sido consentido, argumento que será questionado durante o inquérito em razão da situação da adolescente muito prejudicada.

O delegado de plantão elaborou a prisão em flagrante devido o aborto sem o consentimento da gestante e a omissão de socorro.

Por se tratar de crime contra a vida, os dois serão submetidos a júri popular. Inicialmente, pai e mãe adotivos foram indiciados e encaminhados a audiência de custódia e devem ficar em prisão preventiva, já que são réus confesso.

Conselho Tutelar

Quem acompanhou o caso de perto foi Isabel Zinni, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, que falou um pouco mais sobre o que aconteceu.

De acordo com ela, a primeira denúncia junto ao Conselho Tutelar ocorreu na terça-feira, 25, quando os conselheiros passaram a se inteirar do assunto. “Foi um caso de comoção dentro do departamento e do Conselho Tutelar devido à gravidade e as partes envolvidas. Estive lá para apoiar os conselheiros que estavam no caso por ser um órgão ligado à nossa pasta por meio do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Fizemos nosso papel de acompanhar a adolescente no hospital e acionamos a família biológica que assumiu os cuidados da menina daqui para frente. O que coube a nós fazermos, foi feito. O caso agora pertence à polícia que irá tomar as devidas providências”, relatou.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública foi procurada e informou que o caso é investigado pela Delegacia de Caieiras e não autorizou entrevista para mais detalhes, segundo eles, para não atrapalhar os trabalhos.