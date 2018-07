Casal de coletores casa durante Parada LGBTQ em Franco da Rocha

A solenidade aconteceu na estrutura do evento dentro Parque Municipal e contou com a parceria da prefeitura com o Instituto Nice, voltado à reinserção social, profissional e a promoção da cidadania de Transexuais, Travestis, Gays, Lésbicas e Bissexuais em todo o Brasil.

Erica, travesti de 54 anos, e Jorge, homem cis de 49 anos, são conhecidos na cidade de Franco da Rocha por coletarem recicláveis juntos. O casal já está junto há 16 anos e vive de uma carroça que chega a coletar 400 quilos de recicláveis por dia.

O Instituto Nice começou uma campanha para oficializar o casamento de Erica e Jorge, e, com as doações, conseguiu realizar uma cerimônia dos sonhos.