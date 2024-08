Casa Natura Musical recebe Silvia Pérez Cruz e Zé Ibarra

Foto: Divulgação

A catalã e o carioca estreiam no Brasil o show “Ida y Velta”

Uma boa dica para este final de semana são as apresentações da cantora espanhola Silvia Pérez Cruz e do carioca Zé Ibarra na Casa Natura Musical, em São Paulo. A dupla leva para o palco da zona oeste paulistana o show “Ida y Vuelta” no sábado (10) e domingo (11).

Após estrear em Barcelona, Espanha, no mês passado, Pérez e Ibarra dão continuidade no estreitamento de laços entre Brasil e Catalunha.

Nos últimos anos, Silvia Pérez Cruz vem realizando várias parcerias com artistas brasileiros, entre eles, Hamilton de Holanda, Maria Gadu, Liliana Herrero, Toquinho e Javier Colina.

O mais recente álbum da cantora, “Toda la vida, un dia”, de 2023, contou com colaborações de Natalia Lafourcade e Salvador Cabral e resultou numa turnê de mais de 80 shows.

Por sua vez, o talentoso cantor e compositor carioca Zé Ibarra integra as bandas Dônica e Bala Desejo. Com esta última venceu o Grammy Latino de 2022 na categoria Melhor Álbum Pop. No ano passado o cantor estreou na carreira solo com “Marquês, 256” que terá canções no repertório dos shows da Casa Natura Musical.

Entre shows e turnês marcantes estão os realizados no Rock In Rio e também integrar a banda de Milton Nascimento nas últimas apresentações do ícone da música brasileira.

Serão dois shows inesquecíveis de Silvia Pérez Cruz e Zé Ibarra.

SERVIÇO

Silvia Pérez Cruz e Zé Ibarra

Show: Ida y Vuelta

Dia 10 de agosto – 21 horas

Dia 11 de agosto – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação; 16 anos

Ingressos a partir de R$ 75,00

Inf: https://site.bileto.sympla.com.br/casanaturamusical/