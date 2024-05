Casa Natura Musical recebe Rachel Reis

Foto: Edgar Azevedo

Cantora baiana mostra canções do aclamado disco “Meu Esquema”

Para quem não vai na Virada Cultural, mas quer curtir um super show se liga na dica. Neste sábado, 18, a Casa Natura Musical, em Pinheiros, recebe em apresentação única a cantora e compositora Rachel Reis.

Nascida em Feira de Santana, BA, Reis chega ao palco da zona oeste paulistana para mostrar repertório embasado no disco de estreia, “Meu Esquema”, lançado em 2021.

Aos 27 anos a baiana vem com tudo deixando claro que a Boa Terra não é só Axé. Com uma sonoridade que agrega diversos gêneros como pop, arrocha e rock ela se tornou a nova sensação da MPB desde que lançou o single “Ventilador”, em janeiro de 2020.

“Meu Esquema” abalou as estruturas da música brasileira , causando alvorço com indicações ao Grammy Latino, na categoria artista revelação no Prêmio Multishow e no Women Music Events. No ano passado ela ganhou o prêmio “Artista Revelação”, da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Algumas de suas canções frequentaram recentemente as trilhas de novelas da Globo, o que é um tremendo feito.

“Bateu” foi trilha sonora do folhetim Renascer, enquanto “Maresia” fez parte de Fuzuê.

Com participações em festivais de peso como Coala, MITA, Rock The Mountain e GRLS! a cantora sobe ao palco da Casa Natura Musical mostrando personalidade/maturidade.

No repertório, além das citadas, não devem faltar “Consoloção”, “Serenidade”, “Encosta”, “Me Veja”, “Lovezinho”, “Pelo”, “Som”, “Saudade” e “Desatei”.

SERVIÇO

Rachel Reis – Meu Esquema

Dia 18 de maio, sábado, 22h

Abertura da Casa: 20h30

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$35 a R$210

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br