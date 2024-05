Casa Natura Musical recebe Pedro Martins

Foto: Colmeia Fotografia

O brasiliense mostra músicas do novo disco “Rádio Mistério”

Neste domingo, 12 de maio, a Casa Natura Musical, em Pinheiros, recebe para apresentação única o músico brasiliense Pedro Martins. O cantor, compositor e guitarrista sobe ao palco da zona oeste paulistana com o show “Rádio Mistério”, nome também de seu mais recente álbum, lançado no ano passado.

Nascido no Gama, região administrativa do DF, Martins tem trilhado caminho de sucesso na Europa, participando de festivais importantes e travando parcerias com gigantes como Eric Clapton, um dos maiores guitarristas de todos os tempos.

O brasiliense de apenas 30 anos tornou-se conhecido a partir de 2015 quando ganhou o concurso para novos guitarristas no mítico Festival de Montreaux, na Suíça.

Desde então sua relação com grandes músicos só se acentuou. A parceria com Eric Clapton resultou em duas canções: “Heart of Child”, single do astro britânico e “Não me Leve a Mal”, coescrita por Clapton e uma das 14 faixas de “Rádio Mistério”.

Pedro Martins não tem medo de ousar. Explorando várias possibilidades evidencia seu ericletismo “viajando” pela música brasileira indo aos ritmos sonoro/musicais de vários países formando um “todo poético coeso que lhe rendeu respeito e aclamação internacional”.

Amalgama de inúmeras tonalidades, “Rádio Mistério” trouxe convidados diversos, mas que confluíram para um resultado envolvente e inebriante provando o quanto este jovem tem muito a contribuir com sua guitarra.

Além da parceria com Clapton o álbum teve as participações de Omar Hakim, JD Beck, Chris Fishman, Daryl Johns e do super-baixista americano Thundercat que gravou a faixa “Isn’t It Strange” a qual também estará no repertório do show da Casa Natura Musical. Taí um presentaço para sua mãe. Recomendado.

SERVIÇO

Pedro Martins – Show: Rádio Mistério

Dia 12 de maio, domingo, 19h30 – Abertura da Casa: 18 horas

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$ 30,00 a R$ 180,00

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br

Facebook – Instagram – Twitter