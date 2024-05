Casa Natura Musical recebe o Grilo

Foto: Divulgação

Banda paulistana faz show de lançamento de novo álbum

Em ascensão no cenário Indie Rock mpbístico o quarteto paulistano O Grilo se apresenta na Casa Natura Musical nos dias 15 e 16 de junho.

O grupo formado por Pedro Martins (vocal), Felipe Martins (guitarra), Gabriel Cavallari (baixo) e Lucas Teixeira (bateria) sobe ao palco da zona oeste da capital lançando o novo disco “Tudo Acontece Agora (Gravadora Rockambole).

Dando sequência às efervescências sonoras “grilistícas” trazem um “universo narrativo e visual onde uma agência de viagens fictícia é o cenário escolhido para as histórias que pretendem contar”.

Com apenas sete anos de estrada os caras mostram uma sonoridade diversa passeando pelos vários ritmos brasileiros, indo de Manaus ao Rio de Janeiro, além de pitadas generosas de rock altenativo, pop e reggae.

O Grilo causou burburinho já no primeiro EP “Herói do Futuro”, (2017), com cinco faixas, sendo destaque “Serenata Existencialista”, a qual já ultrapassou cinco milhões de execuções nas plataformas digitais. Desde então foram vários singles bombados nas redes sociais, EPs até o lançamento do primeiro álbum “Você Não Sabe de Nada”, em 2021, sacramentando a parceria da banda com a Gravadora Rockambole.

Participações em festivais de peso são inúmeras, entre elas, Lollapalooza, Feira Noise e no mítico Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Na Casa Natura Musical o quarteto traz um setlist com novas canções, porém não vão deixar de fora hits como “Lalaiá”, “Competição de Ego”, “Terreiro”, “Trela”, “Meu Amor”, “Contramão”, “Pra Você Gostar de Mim”, Tira a Roupa e “Guitarrada”. Outro destaque no repertório é “Malvadona” feat. com Mc Bin Laden e Mu540.

A abertura do show fica por conta do cantor e compositor Braga. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, o jovem tem um timbre suave e preciso, trazendo nas letras leveza, autencidade e humor. Com um autoserviço de marketing o piracicabano lançou nas plataformas “te vi dançando” que soma mais de seis milhões de streamns somente no Spotify.

SERVIÇO

O Grilo: Lançamento “Tudo Acontece Agora”

Abertura: Braga

Dias 15 e 16 de junho

Horários: 15 de junho – 21h00

16 de junho – 19h30

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/92123/d/245671