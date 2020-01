Casa Melhoramentos reúne time de peso para o ciclo de palestras 

José Armênio de Brito Cruz, presidente da SP Urbanismo, secretário de urbanismo municipal e André Clark, presidente da Siemens, Márcia Grosbaum, da JWurbana estão entre os convidados confirmados que discutirão os temas: Legado, Presente e Futuro. As inscrições devem ser são feitas pelo site: bit.ly/melhora-mentes

O movimento também conta com a exposição São Paulo Hoje, Ontem e Amanhã – Estudo de Caso sobre o Vale do Anhangabaú, inaugurada no dia 25 de janeiro e que vai até 28 de fevereiro. A mostra reúne 50 fotografias e imagens do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, desde o primeiro registro feito por Militão Augusto de Azevedo, em 1862, passando por imagens captadas nos anos 30 do século XIX a registros recentes do fotógrafo André Boccato (curador da mostra), além de croquis das obras de revitalização que estão sendo promovidas pela Prefeitura

Exposição – São Paulo Hoje, Ontem e Amanhã – Estudo de Caso sobre o Vale do Anhangabaú

Casa Melhoramentos – Rua Tito, 479

De 25 de janeiro a 28 de fevereiro

Segunda a sábado das 8h30 às18h

Palestras – Legado, Presente e Futuro

Casa Melhoramentos – Rua Tito, 479

De 29 a 31 de janeiro

Das 14h às18h

Inscrições gratuitas: bit.ly/melhora-mentes