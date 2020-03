Casa do Futuro: Calcárea será atendida pelo automóvel itinerante

O automóvel itinerante que é fruto de uma parceria com a E-Social, oferecerá diversos serviços, entre eles: preenchimento do Cadastro Único do SUAS (Sistema Único da Assistência Social), possibilitando a sua inclusão em programas federais, como Bolsa Família, BPC Loas, Renda Cidadã, entre outros; Cartão Cidadão; Casamento Comunitário e atendimento social.

Programação

Terça-feira:

Atendimento Social – das 09h00 às 11h30min e das 13h30min às 16h00

Quarta-feira:

Setor Bolsa Família – das 09h às 11h30min

Preenchimento Cadastro Único – 13h30 às 16h00

Quinta-feira:

Atendimento Social – 09h às 11h30min

CREAS – 13h30min às 16h00

Sexta-feira:

Setor Bolsa Família – das 09h às 11h30min

Inscrição para o Casamento Comunitário – das 13h30min às 16h00

Sábado:

Oficina de tranças – 10h30min às 14h30min