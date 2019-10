Casa do Construtor de Caieiras inaugura novo espaço

De acordo com João, a escolha pelo novo local em Caieiras se deu em razão de ter maior visibilidade. “Buscamos a exposição da loja, que ficou meio escondida no antigo espaço. Já aproveitamos para inserir novidades e reforçar o compromisso com nosso cliente que conhece o trabalho e conta com garantias na locação de equipamentos e ferramentas”, disse João.

Além de novo espaço físico, a Casa do Construtor chega com novidades com equipamentos voltados para linha de limpeza residencial, como utilização de lavadoras de alta pressão e extratoras para limpeza de estofados. Tem ainda a linha de máquinas para recuperação de piso de madeira.

Em meio as vantagens da locação, proposta da franquia, destaque ao custo de manutenção e desgaste natural dos equipamentos, nesse caso absorvidos pela locadora.

A Casa do Construtor em Caieiras fica na Rodovia Presidente Tancredo Almeida Neves, nº 2042, Serpa.