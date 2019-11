Casa da Mulher Brasileira vai tratar mulheres vítimas de violência

A unidade localizada no Cambuci, região Central da capital, possui 3.659 metros quadrados e funcionará 24 horas por dia, prestando serviços humanizados para mulheres em situação de violência, garantindo seu fortalecimento e autonomia. É a primeira deste modelo no Estado de São Paulo e a sétima no país.

As mulheres em situação de violência que procurarem o local encontrarão serviços de acolhimento e escuta qualificada por meio de uma equipe multidisciplinar. Haverá no local:

– Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica;

– Ministério Público, com atuação na ação penal dos crimes de violência;

– Defensoria Pública, com orientação às mulheres sobre seus direitos e assistência jurídica;

– Tribunal de Justiça, responsável pelos processos, julgamentos e execução das causas relacionadas à violência;

– Destacamento do programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana, para proteger as vítimas;

– Alojamento de acolhimento provisório para os casos de iminência de morte.

Em um único espaço, a Casa da Mulher Brasileira proporcionará acolhimento especial às mulheres, com ambiente confortável, acolhedor e seguro. A mulher em situação de violência encontrará apoio psicológico e assistencial, com o amparo necessário para a sua segurança e bem-estar.

A 1ª DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, da capital, até então localizada na Sé, passará a atender na Casa da Mulher Brasileira. Mais ampla, a nova sede da DDM contará com dois espaços distintos. Em um deles funcionará o plantão, com uma sala de atendimento maior, nove salas para delegados, escrivães e investigadores, banheiros e duas celas para presos. No outro, em frente, ficará o expediente da unidade.

Com informações do Governo de SP