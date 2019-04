Cartórios eleitorais de SP farão plantão da biometria no sábado (13)

Segundo o tribunal, no dia do plantão, as unidades do Poupatempo com serviços eleitorais vão seguir o seu funcionamento normal, com horários variáveis conforme o local.

Em todo o Estado, 478 cidades integram o Ciclo 2019/2020 da biometria obrigatória, planejado pelo TRE-SP. No total, são mais de 11,7 milhões de eleitores envolvidos, dos quais 4,9 milhões realizaram o cadastro, o equivalente a 42,15%. Os cidadãos residentes de municípios onde é obrigatório devem fazer a biometria no prazo definido, em datas que variam entre agosto e dezembro deste ano, sob pena de ter o título eleitoral cancelado.

Nas demais localidades, embora a biometria ainda não seja obrigatória, casos de Caieiras e Franco da Rocha, o TRE-SP recomenda que o eleitor se adiante e já compareça ao cartório ou posto, dado que em um momento posterior pode haver filas, com o aumento da procura. O procedimento, envolvendo a coleta das impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada, dura cerca de 15 minutos.

Quem mora em Caieiras deve se deslocar até o Cartório Eleitoral de Franco da Rocha, localizado na Rua Gen. Vicente de Paula Coutinho, 22 – Vila Vera Cruz.

Faça o agendamento clicando nesse link http://apps.tre-sp.jus.br/AgendaBioOrdina…/publico/index.jsp

Documentos necessários

Para ser atendido, o eleitor deve levar: documento oficial de identificação (RG, carteira de trabalho, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal, certidão de nascimento ou de casamento); comprovante de residência (contas de água, luz, telefone, celular, bancárias etc., desde que contenham nome e endereço e sejam recente,s com menos de três meses de emissão); e título eleitoral, caso o tenha.

Biometria

A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas.