Cartão Cidadão Caieirense facilita acesso a serviços públicos

Com o cartão, os caieirenses tem acesso a uma série de facilidades, como agilidade no agendamento de consultas na rede municipal de saúde, retirada de medicamentos, descontos e/ou entrada grátis em eventos culturais previamente informados e inscrição nas modalidades esportivas da Secretaria de Esportes e da Juventude, cursos da Secretaria de Ação Cultural e Turismo, bem como para as Escolas Municipais e cursos profissionalizantes oferecidos pelas Secretarias do Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e do Fundo Social.

O cadastro já está sendo feito tanto pessoalmente, no primeiro andar do Paço Municipal, quanto via aplicativo.

Para realizar o cadastro do Cartão Cidadão virtualmente, basta baixar o aplicativo “Caieiras”, disponível na loja de apps do seu celular e fazer o cadastro, preenchendo o formulário.

Prefeitura de Caieiras lança aplicativo

Buscando aproximar ainda mais a população da gestão municipal, a Secretaria de Comunicação Social lançou um aplicativo para dispositivos móveis, que conta com várias funcionalidades. Além do próprio cadastro no Cartão Cidadão, o munícipe pode avaliar os serviços municipais, consultar informações sobre os créditos do IPTU Garantido, e no “Eu Fiscal”, pode relatar à Prefeitura algum problema, para que a administração municipal possa atuar e resolver o apontamento do cidadão, bem como mapear as áreas que necessitam de mais atenção.

No aplicativo também estão disponíveis os telefones úteis e todas as informações sobre as iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura.

Além de permitir aos usuários o acesso a vários serviços, o sistema do Cartão também permite que a Prefeitura possa analisar as necessidades da população e, assim, oferecer os serviços de acordo com a demanda, garantindo a eficiência dos investimentos em áreas como saúde, educação e segurança, entre outros.