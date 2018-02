Carros blindados: luxo ou necessidade?

Blindagem da carroceria

A tecnologia evolui e isso também se aplica neste caso. A blindagem antigamente era cara, de difícil instalação e manutenção. As blindagens na estrutura dos carros eram feitas de maneira praticamente artesanal e usava o aço como material, deixando o veículo com aproximadamente 200 kg a mais. Tornando viável seu uso apenas em carros de grande porte e mudando inclusive o acabamento interno do veículo.

Hoje já é possível ter uma blindagem muito mais simples, de fácil instalação, barata e leve. O material usado é o Kevlar, uma fibra sintética de aramida altamente resistente e leve, com 5 vezes mais resistência que o aço, e é o mesmo usado em coletes à prova de bala.

O uso desse tipo de material aumenta o peso do veículo em média 90 kg nos carros de pequeno e médio porte e até 130 kg nos carros maiores, como os SUVs. Esse acréscimo de peso praticamente não altera em nada o comportamento dos carros nas ruas e mantém os acabamentos internos do veículo como saem de fábrica.

Blindagem dos vidros

Nos locais onde há vidro, como janelas laterais, para-brisa, vidro traseiro e teto solar, o material usado é altamente resistente e leve. Mantendo as características originais do carro, como máquina do vidro elétrico, forro de porta, etc. Em relação ao teto solar o nível de proteção deve ser igual ao restante do carro e não poderá mais ser aberto. A proteção do vidro é feita com quatro camadas, duas de vidro e duas de policarbonato, intercaladas. A última camada, que fica no interior do veículo é de policarbonato e tem como finalidade conter os estilhaços do vidro protegendo os ocupantes da cabine.

Tipos de Blindagem

Existem 6 tipos de blindagens regulamentadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Blindagem Nível I – Suporta armas de calibre 22 e 38

Blindagem Nível IIA – Suporta armas de calibre 9mm e .357 Magnum

Blindagem Nível II – Suporta armas de calibre 9mm e .357 Magnum

Blindagem Nível IIIA – Suporta armas de calibre 9mm automática e .44 Magnum

Blindagem Nível III – Suporta armas de calibre .308 (fuzil)

Blindagem Nível IV – Suporta armas de calibre .30 AP (carabina)

As blindagens de nível 3 e 4 são utilizadas para presidentes, diplomatas, super-executivos, autoridades e só podem ser feitas com autorização especial do Exército.

Documentação

Quem tem interesse em ter um veículo blindado deverá estar regulamentado para poder rodar tranquilamente. É obrigatório que o proprietário do veículo possua um CR – Certificado de Registro para carros blindados. Para isso é necessário os seguintes documentos:

A) Requerimento padronizado em 02 vias original e protocolo (Devidamente em ordem e sem irregularidades)

B) Cópia simples do RG e CPF ou CNH válida;

C) Atestado de antecedentes criminais (Preferencialmente da SSP/SP)

D) Cópia simples do comprovante de residência atualizado;

E) Declaração de responsabilidade, com firma reconhecida;

F) Cópia simples do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do interessado, ou devidamente preenchido a autorização de transferência (ATPV) para seu nome (datado e assinado pelo vendedor com firma reconhecida);

G) Cópia simples de documento expedido pelo Exercito, autorizando a blindagem do veículo ou informando tratar-se de veículo blindado;

H) Procuração com firma reconhecida válida permitindo terceiros dar(em) entrada ou para retirar(em) documento(s) na DPCRD/DECADE;

I) Comprovante original de pagamento da DARE/SP, Código 4273, no Valor de R$ 75,21 – Lei nº 15.266/2013, Anexo I, Capítulo VI – Serviços de Segurança Pública, subitem 9.3.1.

É recomendável que o proprietário procure um profissional para realizar todo esse processo burocrático. Os despachantes ou as próprias empresas de blindagem são os mais indicados.

Quanto custa ter um carro blindado?

Os preços variam bastante dependendo do tipo de carro (pequeno, médio e grande porte) e blindagem escolhida. Hoje já é possível encontrar empresas que façam a blindagem mais simples com valores em torno de R$ 20 mil, e as mais caras na casa de R$ 45 mil ou mais.