Carro abandonado levou polícia a encontrar grande quantidade de drogas

De acordo com a Polícia Militar, o carro foi encontrado na Rua José Vicente Bonilha com as portas abertas, vidro do lado do motorista estourado e muito sangue pelo local. Em busca de explicações, a PM entrou em contato com uma pessoa que constava como proprietária do auto, mas os policiais foram informados que o carro tinha sido vendido e ele não sabia explicar sobre o paradeiro do atual dono do veículo.

Analisando as marcas de sangue e os rastros deixado, os policiais chegaram a uma residência na mesma via. Com a entrada autorizada por uma idosa, os PMs chegaram a um cômodo do imóvel onde residia o neto e sua companheira. Em contato com o rapaz, ele confirmou ter subtraído peças do veículo, bateria e parte de aparelhos de som. Porém, assustado com a presença da polícia, ele acabou fugindo.

Em vistoria à residência foi localizado peças do veículo, 39 filetes grandes de maconha, 501 cápsulas com cocaína, quatro sacos de cocaína, um tablete e meio de crack, 1.568 pedras de crack já para consumo, 2014 cápsulas vazias, quatro celulares e R$ 241,00 em dinheiro.

Diante do cenário, a PM deu voz de prisão a A.V.R. e indiciou P.H.A. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Franco da Rocha pelos cabos da PM Ailton e Santos.