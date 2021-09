Carreta do “Mulheres de Peito” estaciona em Franco da Rocha

O serviço estará disponível no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais atendendo mulheres com idade entre 35 e 49 anos. As interessadas devem apresentar RG, cartão SUS e encaminhamento médico com a solicitação do exame. Quem não tiver encaminhamento, pode procurar a UBS, Unidade Básica de Saúde, mais próxima de casa e solicitar o documento para fazer o exame; mulheres com 50 anos ou mais não precisam de encaminhamento.

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12. Para os atendimentos são distribuídas 50 senhas por dia, de segunda a sexta. Já aos sábados são 25 senhas, das 8h às 12 horas.

*Com informações da prefeitura de Franco da Rocha