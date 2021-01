Carreata com buzinaço em protesto ao aumento do ICMS em SP

Motoristas de caminhões fizeram uma carreata com buzinaço na manhã desta quarta-feira (27) em protesto contra o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na cidade de São Paulo. Distribuidores de mercadorias do estado também participam do ato.

Em nota, o governo do estado afirmou que a manifestação tem caráter político. Eles se encontraram por volta das 8h, em frente ao Estádio Municipal do Pacaembu, na Zona Oeste da capital, e saíram em direção a quatro locais: a sede do governo estadual, no Morumbi, na Zona Sul; o Ministério da Fazenda; e as marginais Pinheiros e Tietê.

No ano passado, o governo estadual da gestão do governador João Doria (PSDB) aprovou um pacote de ajuste fiscal na Assembleia Legislativa prevendo redução de isenção para alguns produtos de isenção de ICMS. Isso para aumentar a arrecadação do governo. A justificativa foi justamente a queda por conta da pandemia.

Mas depois o governo voltou atrás e retirou esse fim de isenção para alguns setores, como, por exemplo, insumos médicos, energia elétrica e manteve ainda para outros, como carne, leite e feijão. O protesto é por esse motivo.

Os motoristas querem que seja retirado o fim de isenção do ICMS. O aumento ocorreu com a criação da figura do complemento de imposto para as alíquotas de 7% e 12%. De acordo com o Decreto n° 65.253 de 2020 o governo paulista aumentou a alíquota de 7% para 9,4% e a alíquota de 12% para 13,3%.

O número total de caminhões envolvidos no ato não foi divulgado, mas a expectativa dos organizadores é de que cerca de 900 veículos participem da manifestação. A Polícia Militar (PM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanham os manifestantes.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por volta das 8h havia lentidão de veículos por 5 quilômetros na Rodovia Anhanguera, no sentido capital, por causa de parte do protesto dos caminhoneiros. A fila de veículos estava concentrada do km 16 ao km 11.

O que diz o governo

Por meio de nota a assessoria de Imprensa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo estadual informou que dialoga desde o ano passado com o setor que critica o ICMS nesta quarta na capital.

A pasta alega ainda que concedeu benefícios para a categoria e que a manifestação tem caráter político, tendo sido convocada por simpatizantes de Jair Bolsonaro (sem partido).

Fonte G1/Rede Globo