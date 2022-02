Carnaval não é considerado feriado. Dias de folga demandam negociação

Vale lembrar que o carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal, já que não existe uma lei federal que considere a data como feriado nacional.

No que diz respeito ao trabalho, nos locais onde a celebração não é feriado, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas.

O patrão poderá exigir que o trabalhador compense as essas horas não trabalhadas em outros dias, exceto aos domingos, respeitado o limite máximo de duas horas extras diárias. Esses dias não trabalhados podem ainda entrar no banco de horas como horas-débito, e o funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado em acordo com a empresa.

Já nos estados e municípios onde o carnaval é feriado oficial, os empregados que trabalharem têm direito a uma folga. Se isso não ocorrer, deverão receber o pagamento daquele dia trabalhado em dobro.

Ponto facultativo

Estados e municípios costumam decretar ponto facultativo nesses dias. Mas vale destacar que isso só alcança os servidores públicos, ou seja, não é considerado legalmente como feriado para fins trabalhistas, pois só é feriado o que está declarado em lei.

Importante ainda lembrar que a falta injustificada do trabalhador no período do carnaval que não é considerado feriado poderá levar ao desconto no salário, nas férias, nos descansos semanais remunerados e na cesta básica.

As regras são válidas também para os empregados que estão trabalhando de forma remota e conselho de advogados é para que o trabalhador procure saber com os gestores de recursos humanos da empresa qual a programação para a semana do carnaval.

São Paulo

O Carnaval de rua da cidade de São Paulo foi cancelado por mais um ano por conta da pandemia da covid-19 e do avanço da variante Ômicron.

No começo do mês, o governados João Doria, decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre segunda e quarta-feira. O decreto passa a valer a partir do dia 28 de fevereiro e se estende até as 12 horas de 2 de março.

Os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio devem ocorrer no feriado prolongado de Tiradentes, em 21 de abril.

Até o fechamento da matéria, nenhuma prefeitura da região tinha se manifestado sobre os dias de folia.