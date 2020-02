Carnaval em São Paulo será marcado por dias de muita chuva

As áreas mais afetadas serão: a Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo e Campinas. No litoral paulista, o risco para alagamentos será maior, pois há previsão de agitação marítima alta, que impede o escoamento das águas. Na segunda-feira, 24, e terça-feira, 25, voltam as condições para pancadas de chuva no final da tarde acompanhadas de descargas elétricas.

Assim, em razão desses eventos, orientamos a todos para ficarem atentos a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, desabamentos, deslizamentos de terra e ocorrências relacionadas com raios e vento. Em caso de emergência, avise imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

A orientação é para não atravessar locais alagados, não enfrentar enxurradas, não se banhar ou participar de pescarias, em rios e cachoeiras, durante ou logo depois de chuvas intensas.