Carmina Burana no Teatro Bradesco

A célebre cantata profana do compositor alemão Carl Orff é interpretada brilhantemente pela Orquestra Acadêmica de São Paulo acompanhada do Coral da Cidade de São Paulo e regência do maestro Luciano Camargo.

Datados dos séculos XI e XII os 254 poemas formam um manuscrito encontrados na região da Baviera, Alemanha. Os poemas são caracterizados pela irreverência satírica, teor mordaz, escritos em latim medieval. Alguns também foram escritos em médio-alto-alemão e francês provençal. Em 1936 Carl Orff teve a instigante ideia de musicalizar vinte e quatro poemas do Carmina Burana que, devido a riqueza dos arranjos, se tornaram muito populares. A peça de abertura e desfecho da cantata intitulado “O Fortuna” é a peça clássica mais ouvida desde sua gravação original, sendo trilha de inúmeros filmes e eventos.

Uma das mais importantes gravações foi feita pela London Symphony Orchestra, em 2008, tendo na regência Richard Hickox. Nas apresentações no Teatro Bradesco os solistas são Sebastião Teixeira (barítono), Jéssica Leão (soprano) e Jabez Lima (tenor). A última apresentação será no domingo, 1° de março. Absolutamente imperdível e recomendadíssimo.

Serviço

Carmina Burana

Orquestra Acadêmica de São Paulo

Coral da Cidade de São Paulo

Regência: Luciano Camargo

Sexta-feira (28) e sábado (29)

21 horas

Domingo (1°/03) – 20 horas

Teatro Bradesco, do Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500

www.teatrobradesco.com.br