Carga roubada foi recuperada e ladrão preso em Francisco Morato

De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a equipe do Canil da PM foi até o bairro Jardim Nova Belém após denúncia anônima.

No local, os policiais avistaram dois indivíduos fazendo o transbordo da carga, sendo que ao notar a presença dos PMs empreenderam fuga, mas um acabou detido.

Segundo a corporação, na residência próxima foi encontrado o restante da carga roubada, que totalizou 203 sacos de ração.

O indivíduo foi detido e conduzido à delegacia de plantão do município de Francisco Morato, permanecendo à disposição da justiça.