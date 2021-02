Cárcere inocente

Sob a forma cândida de militante protetora dos animais, acorrenta seu enteado, de nove anos de idade, nu, alimentado com restos de comida e farinha de milho, como se fosse realmente um animalzinho que tanto defendia, pelo fato da criança ser muito agitada. E pasmem, com o auxílio do pai biológico da criança. Jamais seria leviano de comentar o caso concreto em sí até mesmo por respeito à dignidade da pessoa humana, e me refiro à criança, não aos animais que o seviciavam, mas a característica alarmante da notícia propagada pela mídia de todo país determina o comentário.

Denuncie. Não compactue com essas atrocidades. Não fosse a interposta denúncia de um vizinho que certamente morria um pedacinho a cada choramingo do menino essa hediondez ainda não teria cessado. Não se omita. Não compactue.

Não basta não fazer o mal. É necessário e urgente que façamos todo o bem ao nosso alcance. Cresce raça medíocre. Progride humanidade!