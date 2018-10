Capuchinha, a florzinha da saúde

É indicada em casos de infecções urinárias e retenção de líquidos, já que sua propriedade diurética aumenta a eliminação de líquido do organismo, promovendo uma ‘limpeza’ no trato urinário. Também é um detox do corpo, eliminando as toxinas e bactérias ao aumentar a capacidade antioxidante do organismo, estimulando a produção de enzimas do fígado que protegem as células de danos como o fumo, a poluição e o efeito do sol.

Tosses e resfriados também podem ser curados por esta erva, além de aliviar diversos problemas do sistema digestivo. Externamente atua na cicatrização de feridas, alívio de alergias na pele e acnes e auxilia na eliminação da caspa e fortalecimento dos fios capilares.

Consumida em altas doses pode ocasionar irritação gástrica e baixar a pressão sanguínea. É contraindicada em casos de gastrite, hipotireoidismo, insuficiência renal ou cardíaca, gestação e lactação. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da capuchinha para fins medicinais.