Capital Inicial volta ao Tom Brasil

Em duas horas os caras mostrarão os grandes clássicos da carreira, aquelas que todo mundo quer ouvir, entre elas, “Música Urbana”, Veraneio Vascaína”, “Quatro Vezes Você”, “A Sua Maneira”, “Não Olhe Pra Trás”, “Que País é Esse” (Legião Urbana), “Primeiros Erros” (Kiko Zambianchi) e “Natasha”.

No repertório também constam novidades como “Não me Olhe Assim”, single lançado em junho, uma parceria de Ouro Preto e do compositor Alvin L. Sobre o título da nova tour o vocalista disse que ele e seus parceiros bateram muito a cabeça até chegar a um consenso. “Queríamos algo que passasse dinamismo. Algo curto. Algo elétrico. Algo… sonoro”, afirmou. Há alguns meses conferi a nova turnê no Espaço das Américas e foi bastante positivo.Dinho Ouro Preto é um front man que sabe conduzir a massa. Ao seu lado os experientes Yes Passarel e Fabiano Carelli (violões/guitarras), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Robledo Silva (teclados) mostram que são ótimos instrumentistas.

Uma das surpresas daquele show foi o cover bacanudo de “Otherside”, dos americanos do Red Hot Chilli Pepers. Será que vão repetir a dose? Quem viver verá. E claro que a parte cênica também é um ponto alto do show dos caras. O cenário de “Sonora” foi criado pela LPL Lighting Productions Ltda, empresa coordenada pelo diretor de fotografia Césio Lima. Entre outros a LPL já montou os palcos de Paul McCartney, Elton John e Roberto Carlos. Muito satisfeito com o resultado Dinho Ouro Preto diz que “nós construímos um aparato visual impressionante. É deliberadamente exagerado, mas é impressionante”. Vale a pena.

Serviço

Capital Inicial – Turnê Sonora

Dia 20 de outubro – 22 horas

Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281

Santo Amaro

Ingressos: De R$ 100,00 a R$ 240,00

Classificação: 14 anos

Informações e vendas:

www.grupotombrasil.com.br