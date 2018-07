Capital Inicial: nova turnê e músicas velhas

A banda já entrou no gás com “Tudo Vai Mudar”, do já mencionado “Rosas e Vinho Tinto”. O que dizer de uma banda super calejada?. São experientes, técnicos, presença de palco e hits. Ouro Preto é um front man que sabe conduzir a massa. Ao seu lado os experientes Yes Passarel e Fabiano Carelli (violões/guitarras), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Robledo Silva (teclados) mostraram que são ótimos músicos. Ai foi um desfile de canções de várias fases do grupo: mandaram, entre outras, “Independência”, do álbum homônimo, de 1987, “Depois da Meia-Noite” e “Como se sente” e “Vamos Comemorar”, constantes em “Das Kapital”, de 2010, “Cai a Noite” e “Todas as Noites”, do disco “Eletricidade”, de 1991. As clássicas “Leve Desespero”, “Veraneio Vascaína”, “Fátima” e “Música Urbana” do disco estreante da banda de 1986 também estavam lá. Pra não dizer que não houve surpresas tocaram “Não me olhe assim” single lançado em maio e um cover legal de “Otherside” do Red Hot Chilli Pepers. No bis emendaram “Olhos Vermelhos”, “Mais” e “Como devia estar”. O final rolou com “Primeiros Erros”. Bom show do Capital.