Capital Inicial em Santo André

Foto: Divulgação

A banda brasiliense mostra os grandes sucessos no Clube Aramaçan

Considerada uma das grandes bandas do rock brazuca, o Capital Inicial faz apresentação única no Clube Aramaçan, em Santo André, no dia 27 de setembro. Os incansáveis brasilienses voltam à estrada logo após encerrar a turnê “4.0” a qual percorreu o país durante um ano e meio comemorando quatro décadas de carreira.

O grupo liderado pelo vocalista Dinho Ouro Preto chega ao tradicional espaço do ABC paulista com a “Capital Inicial Tour 2024” cujo ponto alto é o show no Rock In Rio em 21 de setembro. Esta apresentação no Aramaçan tem a assinatura da Makerismo Produção de Eventos e organização da Agência Maker garantindo um evento de alto nível.

Além de Ouro Preto integram o Capital o baixista Flávio Lemos, o batera Fê Lemos e o guitarrista Yves Passarel. Como músicos de apoio estão Robledo Silva (violão/teclados) e Fabiano Carelli (guitarra/vocal). As origens do grupo remontam ao final dos anos 70 quando o batera Fê Lemos criou com Renato Russo, que viraria líder da Legião Urbana, e o sul-africano André Pretorius o grupo Aborto Elétrico.



Entre idas e vidas, erros e acertos, desentendimentos e reconciliações o Aborto Elétrico foi a gênese do Capital e Legião que ao longo dos anos se tornaram gigantes do rock brazuca.

Ao longo da trajetória Dinho Ouro Preto e companhia lançaram discos emblemáticos como “Capital Inicial” (1986), “Todos os Lados” (1989), “Eletricidade” (1991), “Atrás dos Olhos” (1998),”Acústico MTV ao Vivo” (2000) e “Rosas e Vinho Tinto” (2002). O mais recente registro discográfico dos brasilienses é “Sonora”, de 2018. Mesmo sem lançar um álbum de inéditas há seis anos, o Capital tem espólio considerável para os fãs ouvirem, pularem, além de cantar junto.

Momentos marcantes na carreira de Dinho e comparsas não faltam nesses quarenta anos. Em 1987 a banda abriu os shows da turnê brasileira do britânico Sting, tocando em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Tocar no Rock In Rio não é novidade para os caras. Em 2001, na tour do “Acústico MTV” eles fizeram um dos shows mais aclamados daquela edição do festival..

No setlist do Clube Aramaçan não devem faltar “Música Urbana”, “Fátima”, “Veraneio Vascaína”, “Independência”, “A Sua Maneira”, “O Passageiro”, “Natasha”, “Kamikaze” e “Depois da Meia-noite”.



SERVIÇO

Capital Inicial

Show: Capital Inicial Tour 2024

Dia 27 de setembro – 23 horas

Clube Aramaçan

Rua São Pedro, 345 – Jardim América – Santo André – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://www.ticket360.com.br/ingressos/28531/ingressos-para-capital-inicial