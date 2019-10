Canudos plásticos estão proibidos no Estado de São Paulo

O decreto que regulamenta a Lei n°17.110, de 12 de julho, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no Estado de São Paulo, entrou em vigor. A medida foi publicado nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado e prevê o Procon como órgão responsável pela fiscalização e autuação dos estabelecimentos comerciais. As multas podem variar de R$ 530,60 a R$ 5.306,00 no caso de reincidências.