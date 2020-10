Cantareira Norte Shopping realiza “mutirão da saúde”

A circulação do vírus do Sarampo está ativa no estado de São Paulo, só no ano passado houve um surto da doença com mais de 17 mil casos registrados e este ano mais de 700 casos foram notificados. A vacinação é destinada aos adultos com idade entre 20 e 49 anos. Já no caso da Poliomielite, a vacina está com baixa adesão e a recomendação é para crianças com idade entre 12 meses e menores de 5 anos.

Os testes rápidos para detectar a Sífilis são feitos em maiores de 18 anos e a ação tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico para a possibilidade de tratamento através da rede pública de saúde.

“A participação do empreendimento visa facilitar o acesso aos visitantes que moram próximo ao shopping e alertar sobre a importância da prevenção”, ressalta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Para receber a dose é necessário apresentar RG ou Cartão do SUS, bem como a carteira de vacinação. Vale ressaltar que há algumas restrições para a vacina contra o Sarampo, como gestantes e pessoas em estado de imunossupressão.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor. Desde a reabertura, segue uma série de medidas protetivas no combate à Covid-19: intensificou a higienização das áreas comuns, adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel 70% em diferentes locais do shopping e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas na entrada.

Mutirão da Saúde no Cantareira Norte Shopping

Dias 27 e 29 de outubro 2020

Horário: das 13h às 16h

Local: próximo a loja pernambucanas, no piso térreo

Site do shopping: www.cantareiranorteshopping.com.br

Telefone: 11 3090-8100

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba