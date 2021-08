Cantareira continua em queda. Sabesp garante que não haverá desabastecimento

Muitas pessoas temem o desabastecimento, racionamento ou rodizio e todos devem fazer sua parte e colaborar evitando o desperdício.

Na quarta-feira, 25, o sistema operava com 37,9% da capacidade de armazenamento, segundo dados da Sabesp.

Em busca de informações sobre a situação atual e os riscos com a falta de chuva, o jornal Regional News entrou em contato com Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

De acordo com a Sabesp, não há risco de desabastecimento neste momento na RMSP, mas reforça a necessidade do uso consciente da água.

A companhia informou que o sistema de abastecimento, formado por 7 mananciais (entre eles o Cantareira), opera de forma integrada, o que permite transferência de água entre as regiões. “A Sabesp vem realizando nos últimos anos ações que dão mais segurança hídrica e tornam o sistema mais resiliente como a ampliação da infraestrutura, integração e transferência entre sistemas, além de campanhas de comunicação para o consumo consciente”.

Ainda de acordo com a companhia, neste momento de estiagem, a queda no nível das represas é esperada e a projeção da Sabesp aponta níveis satisfatórios para os próximos meses, até 2022. “Medidas adicionais às que já são realizadas serão adotadas se necessário, levando em consideração as projeções da Companhia e todo o trabalho de acompanhamento da situação que visa a assegurar o abastecimento da população”, informou.

Informações complementares

Como informações complementares, esclareceu que o nível de alerta ocorre, segundo as regras da outorga, quando o Sistema Cantareira registra nível abaixo de 40% no último dia do mês e vale para o mês seguinte. Com isso, o limite máximo de retirada do reservatório passa de 31 m³/s para 27 m³/s. A Sabesp esclarece que a retirada atual já tem sido inferior: 23 m³/s.

O Sistema Integrado operava na terça-feira (23/8) com 44% de sua capacidade total, nível similar aos 45,6% do mesmo dia de 2018, quando não houve problemas de abastecimento.