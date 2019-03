Canja e boa música no Teatro UMC

A série “Canja do Oka” foi ideia do produtor cultural Roberto Oka que numa grande sacada resolveu juntar música e caldinhos. “O lance é esse. Em todos os eventos vamos servir uma canja para todos que comparecerem”, diz o incansável Oka, que além de produzir atividades em várias áreas artísticas é dono da loja Moshi Moshi, na Galeria do Rock.

Desde que estreou em 14 de fevereiro já passaram pelo palco do Teatro UMC nomes emblemáticos da cena musical brasileira e internacional como Medusa Trio, Lomo Plateado, o lendário blueseiro argentino Tony Osanah e Vodu. “Todos os músicos, convidados, público e aqueles que divulgarem a série serão contemplados com a canja. Minha ideia é que acha eventos mensalmente, pelo menos três apresentações por mês”, atesta Roberto Oka. Outras bandas de peso já estão com datas fechadas para a “Canja do Oka”, entre elas, Made In Brazil, Cokeluxe, a cantora paraense Jeanne, Terço Lado B e Pedro Baldanza Trio. “Tenho recebido muitas propostas. Não tem como agendar todo mundo, mas vamos fazendo”, diz Oka. Embora os eventos sejam majoritariamente de música o produtor cultural pretende abrir espaço para outras áreas artisticas. “A ideia é agendar também grupos de teatro, dança e coletivos”, conclui Roberto Oka. Mais uma grande opção de lazer e cultura na cidade de São Paulo.

Canja do Oka

Horário: Sempre às 20 horas

Teatro UMC

Av. Imperatriz Leopoldina, 550

Ingressos: De R$ 20,00 a R$ 40,00

Inf: https://teatroumc.com.br/a-canja-do-oka/

Vendas: www.compreingressos.com