Canil da Polícia Militar faz surpresa a garoto adorador da PM

De acordo com a divulgação feita pela página na rede social do 26º BPM/M, a iniciativa ocorreu no sábado, 21. Os policiais foram até o local após um pedido feito pelos pais do garoto que foi surpreendido com a presença dos PMs do Canil em sua festa.

“Matheus é um garoto incrível e apaixonado pela Polícia Militar, seus pais queriam muito fazer uma surpresa no dia de seu aniversário de 8 anos e nós contribuímos dessa forma”, declaram os policias.