O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Os números são alarmantes: em 2019, foram diagnosticados 59.700 novos casos da doença em território brasileiro, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer.

Segundo Silvia Sabino, médica radiologista da instituição, com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95% para os casos de tumor de mama. “Realizar os exames preventivos, como a mamografia, é fundamental para descobrir a doença ainda nas suas fases iniciais, momento em que o tratamento é mais eficaz e menos agressivo, o que permite retomar o mais rapidamente possível para a sua vida habitual de mãe, esposa, mulher e profissional.”

Pesquisa

Estudo realizado pelo Hospital de Amor entre os anos de 1995 e 2000, na região de Barretos, aponta que 17,5% das mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama em fase inicial e 70% já estavam com a doença em estágio avançado.

Com o trabalho da instituição em programas de exames preventivos periódicos, nenhum caso em estado avançado foi registrado na mesma região do interior paulista, entre os anos 2013 e 2018.

O Hospital de Amor realizou, só em 2019, 207.026 mamografias em suas 16 unidades fixas e 26 unidades móveis. Segundo a médica radiologista Silvia Sabino, dados parciais do ano passado mostram que foram diagnosticados 1.028 casos de câncer de mama, mas este número deve ser ainda maior. “Em 2018, tivemos 1.296 cânceres diagnosticados, mas esperamos uma elevação na incidência em 2019, pois o número de mulheres atendidas aumentou com a ampliação da estrutura do Hospital de Amor, com novas instalações para o trabalho de prevenção e a inauguração de seis unidades.”

Prevenção

O exame de mamografia deve ser realizado dentro da rotina de cuidados por mulheres sem sintomas entre 40 e 69 anos. “A mulher com lesão pequena que não produz sintomas que mais se beneficia do diagnóstico precoce. De qualquer maneira é importante ficar atenta aos principais sinais de alerta para o câncer de mama que são nódulo palpável, saída de secreção transparente ou com sangue pelo mamilo, retrações de pele ou mamilo, ou inflamação na mama fora do período de amamentação, para os quais é necessário procurar o médico”, explica a médica.

Fonte: Hospital de Amor