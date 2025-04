Cancelando o cancelamento digital

Foto: Leekyung Kim

Montagem abordando bullying e cancelamento digital reestreia em São Paulo

É noite de Oscar. Dennis Sullivan, cineasta premiado, sobe para o discurso de agradecimento. Porém a coisa toma rumo inesperado e uma revelação bombástica transforma a celebração num caos. Sullivan acusa Ethan Rice, antigo colega de escola, de ser o responsável pelo suícidio de seu amigo, vítima de bullying homofóbico. A partir daí reações imprevisíveis expoem antigas feridas levando os personagens a confrontarem as consequências de suas atitudes num mundo hiperconectado.

Essa é a trama de “Névoa – From White Plains” que volta a São Paulo com sessões no Teatro Sérgio Cardoso a partir desta terça-feira, 1º de abril. O espetáculo estreou na capital paulista em 2022 no ano seguinte teve temporada de sucesso no Rio de Janeiro retornando agora para São Paulo.

O texto do diretor e dramaturgo americano Michael Perlman teve tradução de Jorge Minicelli tendo na direção Lavínia Pannunzio e elenco com Felipe Hintze, Felipe Ramos, Fernando Billi e Fernando Vitor. “Névoa – From White Plains” é uma comédia dramática, a qual mais que uma experiência imersiva, combina tensão e humor ácido provocando risos nervosos e reflexões profundas.

Ainda mais se virmos os números que envolvem as tristes práticas de pessoas odiosas nas redes sociais: o bullying cresce 12% ao ano, enquanto uma pessoa da comuniade LGBTQUIA+ morre de forma violenta a cada 38 horas.

A nova temporada traz elenco renovado com as entradas de Fernando Vitor e Fernando Billi, fato comemorado por Felipe Hintze.

“Estou muito empolgado em voltar com Névoa após temporadas marcantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os temas que abordamos – bullying LGBT e o impacto do cancelamento – são mais urgentes do que nunca, especialmente na era das redes sociais. Essa nova fase da peça tem um frescor especial e estou ansioso para compartilhar essa experiência com o público”, afirma o ator.

Para a diretora Lavínia Pannunzio a peça tem narrativa intensa e atuações marcantes, conquistando o público e crítica pela abordagem corajosa e atual. “Mais do que um drama sobre acusações, Névoa investiga como palavras e ações, muitas vezes esquecidas no passado, podem ressurgir com intensidade no presente”, conclui a diretora.

“Névoa – From White Plains” terá sessões no Teatro Sérgio Cardoso somente às terças e quartas-feiras até 14 de maio.

SERVIÇO

Névoa – From White Plains

De 1º de abril a 14 de maio

Às terças e quartas-feiras, às 19 horas

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Gênero: Comédia Dramática

Duração: 80 minutos

Classificação etária: 12 anos

Capacidade da Sala: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Ingressos: R$ 50,00 e R$ 25,00 (meia) www.sympla.com

Bilheteria: de terça a domingo, das 14 horas às 19 horas