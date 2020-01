Camu-camu para o sistema imunológico

O uso diário desta fruta sobre a forma de suco promove a formação de células brancas do sangue, combatendo algumas espécies de câncer, elimina toxinas do corpo e em especial do fígado, estimula o sistema cardíaco e circulatório, evita o estresse que pode levar a depressão e aumenta a resistência, combatendo a gripe e pneumonia, inclusive em crianças e pessoas de terceira idade.

Alguns estudos apontam o camu-camu como auxiliar no tratamento de alguns tipos de câncer. Em todos os casos, recomenda-se seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso da fruta para fins medicinais.