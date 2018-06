Camry 2018 tem preço alto e visual elegante

Design

O modelo oferece um visual bem esportivo e ao mesmo tempo elegante. Na parte frontal o destaque fica para os faróis bem alongados em leds e iluminação de xenônio, o logo da montadora logo acima de um aplique em formato de “asa” e a grade formada por frisos que percorrem toda a frente do veículo.

Na lateral do Camry há a presença de um vinco bem evidente que acompanha as maçanetas em toda extensão. O modelo é equipado com rodas aro 18 polegadas. Na traseira um vinco vai das lanternas pelo para-choque lembrando os modelos da Lexus (marca de luxo relacionada à Toyota). As lanternas traseiras são bem alongadas e completamente iluminadas por led, invadindo a lateral e a tampa do porta-malas.

No interior há duas opções de cores do acabamento: preto ou bege. O Camry oferece um ótimo conforto aos ocupantes com acabamento em couro e madeira no padrão “Tiger Eye Stone”. Os bancos traseiros contam com regulagem de reclinação elétrica dos encostos e apoio central de braço com painel touch de controle para ajustes de ar condicionado, cortina de privacidade elétrica traseira e áudio.

Tecnologia

O Camry conta um amplo pacote de itens que oferendo muita tecnologia. A abertura das portas é feita através do sistema “Smart Entry” que identifica a proximidade da chave e destrava o carro sem a necessidade de usa-la. A ignição é feita pelo botão “Start/Stop” botão que quando pressionado aciona a parte elétrica do veículo – modo acessório (ACC) – e ao pressionar o pedal do freio coloca o motor em funcionamento.

Ar-Condicionado

O Toyota Camry é equipado com Ar-Condicionado digital Three Zone (controle de temperatura independente para motorista, passageiro dianteiro e bancos traseiros) e sistema de purificação de ar Nanoe TM.

Airbags

O Toyota Camry conta com 7 Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro, 2 laterais para motorista e passageiro e 1 para os joelhos do motorista. E ainda com 2 sistemas com duas bolsas cada para os Airbags de cortina.

Sistema Multimídia

Equipado com um sistema com tela de 8 polegadas, com funções de DVD player, CD R/RW, MP3, WMA e AAC + Rádio AM/FM e navegação GPS, câmera de ré, Bluetooth e 6 alto-falantes.

Desempenho

Equipado com motor V6 3.5 L Dual VVT-i, 24V DOHC, com 310 cavalos de potência e torque de 37,7 kgf.m. Transmissão automática de 8 velocidades com modo sequencial.

Preço

R$ 189.990,00