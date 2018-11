Campanha por acesso à Bandeirantes ganha forte aliado

Antes das eleições, em busca de votos pelas bandas daqui, o então candidato do PSDB também gravou vídeos e divulgou nas redes sociais o compromisso de promover a abertura dessa passagem, tão necessária para melhorar a fluidez do trânsito que se forma ao longo da SP 332. Com a vitória dele, os caieirenses e moradores das cidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, entre outras, poderão ser beneficiados com esse projeto que, segundo o governador eleito, desta vez irá sair do papel.

Há pelo menos um mês, nas redes sociais, no site oficial do governo municipal e outros meios, o prefeito Gerson Romero divulgou os vídeos e o material utilizado na campanha em busca desse acesso, informando inclusive existir um projeto concluído, disponível para consulta de toda a população.

“Quero compartilhar com vocês a minha alegria em ver que o resultado das eleições estão indicando muito sucesso para nossa cidade. É que antes das eleições, João Dória, que se elegeu governador, assumiu publicamente o compromisso de implantar o acesso direto de Caieiras com a rodovia dos Bandeirantes para facilitar a mobilidade urbana e assim colaborar com a fluidez desse trânsito que tanto nos aborrece”, declarou o prefeito.

Há anos, o acesso é pretendido por gestores públicos de Caieiras para minimizar o trânsito caótico que se forma em horário de pico na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, administrada pelo Estado, na região do Serpa. Uma das alternativas é esse acesso que evitaria o tráfego de veículos vindo de outros municípios por dentro da “Cidade dos Pinheirais”.

De acordo com o prefeito, várias empresas já tem interesse em se instalar no município, o que geraria aproximadamente 50 mil empregos beneficiando moradores de toda a região. A conquista do acesso também facilitaria a vinda do novo Ceasa para as imediações de Perus, gerando ainda mais empregos e desenvolvendo toda a região.

“João Dória é um homem de palavra. Não é à toa que a população de São Paulo depositou nele a sua confiança para gerir o maior Estado da nação. Já estive em conversas com ele, solicitando atenção para a nossa região, principalmente em três pilares: saúde, mobilidade e segurança. Acredito e confio que seremos atendidos e faremos nossa região se desenvolver”, afirmou Gersinho.