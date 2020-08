Campanha para limpar nome por R$ 100 termina dia 31

O programa, lançado no final de julho, permite que quem tiver dívidas entre R$ 200 e R$ 1 mil com as 21 empresas participante possa quitá-las com até 90% de desconto. Mas vale destacar que cada organização conta com sua própria regra de renegociação.

A Serasa estima que mais de 25 milhões de dívidas sejam quitadas pelo site da Serasa Limpa Nome. Até o momento mais de 1 milhão de débitos foram saldados e o valor de R$ 100 é valido para qualquer um dos parceiros envolvidos.

A última semana da campanha conta com parceiros da plataforma, como Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo.

Renegociar as dívidas

Para renegociar, o interessado deve acessar o site da Serasa ou baixar o aplicativo no celular e preencher um breve cadastro. Também é possível regularizar os débitos pelo WhatsApp: (11) 98870-7025.

Dentro da plataforma, todas as informações financeiras do consumidor vão aparecer na tela, incluindo as dívidas. Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar na dívida para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as opções de renegociação.

Selecionada a opção, basta escolher se o pagamento será à vista ou parcelado, e a melhor data de vencimento.

Por fim, a própria plataforma da Serasa gera os boletos, que podem ser pagos pela internet ou em qualquer agência bancária ou lotérica.