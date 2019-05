Campanha do Agasalho 2019 teve início em São Paulo

Roupas e cobertores podem ser deixados em diversas caixas de coleta estão sendo espalhadas pela capital, como em terminais de ônibus e estações de metrô. A relação completa estará disponível no site da campanha, atualmente em fase de cadastramento de parceiros.

De acordo com o Governo do Estado, as doações serão encaminhadas às entidades assistenciais, hospitais e albergues da capital e de todos os demais municípios de São Paulo.

Para colaborar, basta colocar na caixa roupas, agasalhos ou cobertores em bom estado.