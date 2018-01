Campanha de verão da Coca-Cola continua

Além do fato de serem artistas bem-sucedidos todos participam da atual campanha da Coca-Cola estampando com seus rostos as latas de refrigerante. Desde o dia 26 de dezembro de 2017 a líder no segmento realiza sua nova promoção de verão a qual busca os três artistas mais populares entre os dez citados.

Os três mais votados pelo público gravarão uma música inédita.

Segundo Conrado Tourinho, gerente sênior de Comunicação e Marketing Integrado da Coca-Cola Brasil, a campanha reflete o poder da música a uma ideia democrática. “A nova geração mudou o cenário musical e a forma de relacionamento entre fãs e artistas. É a eles que queremos dar voz por meio das nossas latas. Eles poderão de fato participar do futuro de seus ídolos”, diz Tourinho.

O gerente sênior acrescenta que “a opção foi ser mais agressivo na edição, porque num contexto de contraste, quanto mais veloz o timing, fica mais pop.

Para participar é necessário comprar a lata de refrigerante com o rosto do artista favorito e cadastrar-se no site www.coca-cola.fm