Campanha de vacinação contra o sarampo vai até 13 de março

Segundo o ministério, foram encaminhadas neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral aos estados. O número corresponde a um aumento de 9% no volume de doses que foram solicitadas, segundo a pasta.

De acordo com os números de registros da doença, em 2019 foram registrados 18,2 mil casos de sarampo em 526 municípios. Em São Paulo, foram registradas 14 mortes e uma em Pernambuco. O maior número de casos também foi registrado em São Paulo, 16 mil.

A campanha de vacinação faz parte de uma estratégia nacional para interromper a transmissão do sarampo e eliminar a circulação do vírus. As duas primeiras etapas ocorreram no ano passado. Em 2020, estão previstas mais duas. A primeira, entre junho e agosto para o publico de 20 a 29 anos de idade, e outra, também em agosto, para a população de 30 a 59 anos de idade.

Procure a UBS mais próxima da sua casa, munido com a carteirinha de vacinação e o cartão do SUS. Em Caieiras, a vacina estará disponível nas UBS: CIAS, Laranjeiras, Vera Tereza e Vila Rosina de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, e nas UBS do Nova era e Jd. Marcelino, de segunda a sexta-feira das 07h às 13h.