Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho

Este ano, a imunização começou em 23 de março em razão da pandemia do novo coronavírus. Além de ser importante por controlar o vírus da Influenza, se tornou ainda mais necessária, por conta dos sintomas parecidos com o do Covid-19 quando atingem o corpo humano.

De acordo com a Secretaria da Saúde, com a população vacinada contra a gripe evita-se uma dúvida no sistema na hora de um diagnóstico através da análise dos sintomas.

A população idosa foi o único grupo prioritário que atingiu a cobertura ideal em Caieiras. Todos os outros grupos têm índices abaixo do esperado, o que é bastante preocupante, principalmente no momento atual em que estamos, em que é extremamente importante controlar o vírus da Influenza.

Os grupos prioritários com índices baixos são:

Crianças – 26%

Gestantes – 22%

Puérperas – 35%

Adultos de 55 a 59 anos – 11%

Portanto, se você faz parte de algum desses grupos prioritários, procure uma Unidade de Saúde mais próxima da sua casa e vacine-se.

A vacina é aplicada nos seguintes locais: CIAS (Centro Integrado de Atendimento a Saúde, no Centro) e nas UBS de Laranjeiras, Vila Rosina, Jd. Nova Era e Jd. Vera Tereza, das 7h às 17h. Na UBS do Jardim Marcelino, a sala da vacina funciona das 7 às 13 horas.