Campanha de vacinação contra a gripe começa nessa segunda-feira, 23,

Em Caieiras, para evitar aglomerações, o prefeito Gersinho Romero e o vice Adriano Sopó, atentos à pandemia de COVID-19, criaram uma campanha de vacinação dos idosos a domicílio, que já teve início no sábado, 21.

Para agilizar e amplificar a imunização, os bairros terão locais fixos de vacinação, que serão os seguintes:

– Salão paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio – ao lado do CIAS – Praça Santo Antônio – S/N – Centro

– CCI (Centro de convivência do Idoso) – Alameda Sebastião Pereira de Araújo, 25 – Nova Era

– EMEMI Vovó Arminda – R. Gonçalves de Magalhães, 85 – Laranjeiras

– EMEMI Vovó Luzia Rizzo Pesenti – R. Luís Remédio, 40 – Vila Rosina

– EMEF Luiz Zovaro- Av. Cecília, 1 – Jardim Vera Tereza

– EMEF Antônio Molinari – R. Maria Margarete da Cruz, 850-Jardim Marcelino

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha de abril para março, para proteger de forma antecipada os grupos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.