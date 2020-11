Campanha contra poliomielite e multivacinação termina sexta-feira (13)

A meta da imunização contra pólio é de 95% do público-alvo, equivalente a 2,1 milhões de crianças. Até o momento foram vacinadas 1.059.162 crianças

Assim como a campanha contra a pólio, a de multivacinação também está bem abaixo da meta. Desde 2 de outubro, quando teve início, cerca de 641,8 mil crianças e adolescentes de 5 a 14 anos comparecerem nos pontos para atualização da carteira vacinal. Destes, 293,5 mil tiveram vacinas aplicadas, representando 45,7%.

O índice de comparecimento nesta faixa etária está em apenas 10,2%. Na faixa de menores de um ano, 307,9 mil estiveram nesses serviços (cerca de 50,3% do público-alvo), com vacina aplicada em 209,9 mil (68,2% no total).

As campanhas têm como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal e atualizar cadernetas, aplicando doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra os vírus que circulam no território. Para garantir a prevenção contra a poliomielite, pais ou responsáveis por crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem levar os pequenos para receber a “gotinha” (vacina oral, VOP).

“Reforçamos o pedido para os pais e responsáveis para que levem os menores de 14 anos aos postos de vacinação para a atualização das carteirinhas e imunização contra poliomielite. A vacinação é a única forma de prevenirmos diversas doenças graves que podem ser fatais”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Somente com a participação e o comparecimento de país e responsáveis aos postos de vacinação vamos garantir coberturas vacinais de 90 e 95%, metas indicadas para proteção efetiva da população”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Vacinação, Helena Sato.

Caieiras

Em Caieiras, a vacina está disponível nas UBS: Cias, Laranjeiras, Vera Tereza, Morro Grande, Nova Era e Vila Rosina de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. Na UBS do Marcelino, de segunda a sexta-feira das 09h às 13h.