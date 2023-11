Camisa de Vênus no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

O quinteto baiano comemora 43 anos de carreira

Na próxima sexta-feira, 1° de dezembro, o Teatro Bradesco recebe em apresentação única os roqueiros do Camisa de Vênus. Liderada pelo vocalista Marcelo Nova a banda leva para a casa da zona oeste paulistana o show “Camisa 4.3” comemorando 43 anos de trajetória.

Criado no comecinho da década de 80, a era de ouro do rock nacional, o grupo traz na atual formação, ladeando Marcelo Nova, o baixista Robério Santana, um dos fundadores do Camisa, o guitarrista Drake Nova, na outra guita Leandro Dalle e o batera Célio Glouster.

Ao longo dessas mais de quatro décadas os baianos lançaram álbuns emblemáticos como “Batalhões de Estranhos” (1985) e “Correndo Risco” (1986).

O trabalho mais recente do quinteto “Agulha no Palheiro”, de 2021, foi gravado durante a pandemia de Covid-19. Deste disco se destacam “Jaiminho Empenado” e Gegê, Cadê Getúlio?” que estarão no repertório do show.

Para Marcelo Nova, “Agulha no Palheiro” é o melhor disco do Camisinha “contestando o policamente correto e políticos incorretos, sem medo de cancelamento nas redes sociais, postura minimamente esperada de uma banda de rock, ainda mais se tratando do CDV, que nunca mediu as palavras para passar adiante sua mensagem, incompreendida na maioria das vezes”.

Além das canções já citadas o quinteto toca as atemporais “Só o Fim”, “O Adventista”, “Eu Não Matei Joana D’arc”, “Hoje”, “Eu Vi o Futuro”,”Silvia”, entre outras.

SERVIÇO

Camisa de Vênus – Camisa 4.3

Dia 1° de dezembro – 21 horas

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon – 3° Piso

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 28,00

Inf: https://teatrobradesco.com.br/programacao-e-ingressos